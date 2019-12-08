2019-12-08T14:48:43+03:00
Политика

Депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов о дончанах: "Нельзя бросать людей"

Депутат пообещал свою помощь гражданам ДНР, особенно, в вопросах получения паспортов РФ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сергей получает немало писем из Донбасса. Фото: ukraina.ruСергей получает немало писем из Донбасса. Фото: ukraina.ru
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Для дончан любой диалог с Россией - это своего рода мостик интеграции. И пока высокая политика раздумывает, народная дипломатия успешно работает.

Депутат Госдумы РФ, писатель Сергей Шаргунов на днях заявил о своей поддержке дончан, особенно в том, что касается любых сложностей с получением паспорта РФ.

- Это отдельная тема — получение российских паспортов жителями многострадального Донбасса, - рассказал Сергей. - Для заложников войны — возможность обрести хоть какие-то права. Депутат заметил, что нельзя издеваться над и без того измученными, затягивая досмотр на границе, где вытягиваются очереди.

Недавно Сергей смог помочь дончанке, у которой возникли сложности с получением детьми паспорта РФ.

- Огромное Вам спасибо за содействие! Вчера мне позвонили из республиканской миграционной службы и пригласили заново подать документы уже вместе с детьми. Всё, дают паспорта, - ответила женщина Сергею.

- Пишите, жители Донбасса. Нельзя бросать людей, если их, как сообщают обычно в отписках наши чиновники, «статус не определён». Они людьми быть от этого не перестают. И я чувствую ответственность за происходящее с ними, - пообещал депутат. - Уж точно по поводу паспортов могу обращаться официально на депутатском бланке в российское МВД.

Депутат напомнил свою почту shargunov@list.ru.

А также попросил содействия добровольных помощников, желательно, юристов. Но самое главное, подчеркнул Сергей, нужны люди с совестью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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