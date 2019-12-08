Обстрелы Республики продолжаются. Где твой мир, Зеленский?

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-08T11:09:01+03:00

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Перемирием в Донбассе и не пахнет. Обстрелы с разной степенью интенсивности, но с завидным постоянством продолжаются ежеднгевно и еженочно.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило 12 раз, — сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 95 единиц.

Украинские боевики снова утюжили села Веселое, Крутая Балка, поселок шахты «Трудовская», район «Вольво-центра», столичный аэропорт (донецкое направление); поселок шахты имени Гагарина (горловское направление); села Белая Каменка, Коминтерново (мариупольское направление).

- Это не война, а какая-то страшная статистика, - в сердцах говорит жительница Трудовских Ирина Петрова. - Сегодня 100 снарядов, завтра - 90, послезавтра - 150. И никому дела нет, чтобы наказать за неисполнение Минских соглашений. Зеленский и те, кто голосовал за него, ну и где ваш мир обещанный?

Накануне боевики из 28-й бригады в районе города Марьинка, уже с утра начав отмечать «День ВСУ», решили продемонстрировать свое «геройство». Они открыли огонь из противотанковых гранатометов по поселку шахты «Трудовская» в Донецке.

ИСТОЧНИК KP.RU