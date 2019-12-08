Марина Харькова: Шоу "Обними бандеровца" не найдет отклика в сердцах дончан

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-08T11:17:10+03:00

Журналист предложила не делить на "хороших" и "плохих" тех, кто шестой год стирает Донбасс с лица земли

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Донецкий журналист Марина Харькова в интервью на ИА "Новороссия" прокомментировала тенденцию изображать ВСУ "невинными овечками" с риторикой "нас заставили", возлагая всю вину на нацбаты. На самом деле, разницы нет - и те, и другие убивали дончан. Неважно, по приказу или по велению сердца. Тем более, как заметила Марина, вся украинская армия давно контрактная и случайных людей там нет.

- В ДНР и ЛНР массово и неравноценно отпускали из плена при обменах, из неких гуманистических соображений, - заметила журналистка. - Как бы братья, как бы заблудшие души, которые должны расчувствоваться и раскаяться, ощутив на себе доброту и благородство со стороны «злых донецких сепаратистов и наемников». Потом эти как бы братья, вылеченные и без малейших признаков раскаяния возвращались убивать в Донбасс как ни в чем не бывало, но об этом пропаганда предпочитала умалчивать. Так как образ невинных овечек из ВСУ уже устоялся и закрепился на ровном месте и без всяких оснований.

Журналист отметила, что тенденция примиренчества была выведена искусственно и продолжает навязываться дончанам. При этом настоящее примирение на нынешнем этапе взаимоотношений обеих сторон невозможно – война и боевые действия продолжаются. Только за вчерашние сутки по ДНР приземлилось порядка ста снарядов. Под прицелом украинских боевиков снова аэропорт, Спартак, Трудовские, горловский поселок шахты Гагарина.

Также Марина заметила, что нельзя изображать украинских боевиков слабыми и глупыми, это мало имеет общего с действительностью. Те, кто уничтожает Донбасс шестой год, прекрасно вооружены, а теперь еще Верховная рада Украины приняла закон о статусе «участника боевых действий», который гарантирует право на статус ветерана войны для всех, кто в составе так называемых «добробатов», не вошедших в ВСУ, МВД или Нацгвардию, участвовал в убийствах жителей Донбасса в так называемой «зоне АТО».

ИСТОЧНИК KP.RU