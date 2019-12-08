Погода в Луганске сегодня: +2, местами гололед

СЕГОДНЯ 08:21 2019-12-08T08:24:14+03:00

Воскресенье в ЛНР будет пасмурным и туманным

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Температура воздуха в ЛНР 8 декабря будет колебаться от 6 градусов ниже нуля ночью до 3 градусов тепла днем.

- С 21.00 7 декабря до 21.00 8 декабря на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и в первую половину дня местами туман, гололедные отложения, на дорогах местами гололедица, ветер южный 5-10 м/с, - прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов мороза, днем – 1-3 градуса выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 2-4 градуса ночью и ноль – плюс 2 градуса днем.

ИСТОЧНИК KP.RU