Погода в Донецке сегодня, 8 декабря: +3 и без осадков

СЕГОДНЯ 07:58 2019-12-08T07:58:17+03:00

От ночных морозов днем не остается и следа. Фото: Евгении Карпачевой

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Ночные морозы пока не покидают Донбасс, не станет исключением и воскресный день, 8 декабря. Ночные -3 сменятся днем на плюсовую температуру.

Синоптики обещают дончанам вполне комфортные без ветра +3. Облачная погода будет держаться в Донецке до самого вечера. Без осадков.

Такая плюсовая температура ждет дончан и на ближайшей неделе. А потому не забываем о профилактике вирусных заболеваний.

8 декабря почитается память святого Климента, папы Римского. В народе этот день называется Климентьевым: «В день святого Климента зима клин клином вышибает» — с этого времени наступает пора сильных морозов: «Климент морозом у мужика слезу гонит»; «Мороз насыпал белых роз». На Климента боялись увидеть в селениях полевых мышей, поскольку их приближение к домам указывало на холодную зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU