На переговорах в Минске по Донбассу ОБСЕ будет представлять специалист по России и СНГ

СЕГОДНЯ 19:54 2019-12-07T19:55:00+03:00

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Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак во время министерского совета ОБСЕ в Братиславе объявил, что ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины теперь будет представлять дипломат Хайди Грау. Она сменила на этом посту Мартина Сайдика.

- Хотел бы выразить свою благодарность за отличную и ценную работу нашего специального представителя посла Мартина Сайдика, а также официально объявить о назначении посла Хайди Грау его преемником, – сообщил Лайчак.

Он рассказал о своей поездке в Станицу Луганскую, где был восстановлен мост, связывающий Луганскую область и ЛНР.

- Теперь люди могут пересекать его в безопасности и с достоинством, – заявил глава ОБСЕ.

Он отметил, что одним из приоритетов в его работе является поддержка политического урегулирования ситуации в Донбассе и гуманитарная помощь, поэтому он и в дальнейшем будет поддерживать роль спецпредставителя ОБСЕ на переговорах в Минске.

Можно надеяться, что Хайди Грау продолжит политику Мартина Сайдика на переговорах в Минске, представлявшего ОБСЕ в Украине с июня 2015 года. Его позиция всегда была взвешенной и последовательной. Сайдик считал Минские соглашения единственным реальным путем урегулирования конфликта и выступал за единую позицию всех сторон в отношении возможного ввода в Донбасс миротворцев. Он старался быть объективным и не подыгрывал украинской стороне.

Кстати, Киев настойчиво предлагал на смену Сайдику голландца Роберта Серри. Того самого, который одним из первых еврочиновников поддержал государственный переворот на Украине в 2014 году. Появление проамериканского ястреба на переговорах в Минске могло значительно затруднить процесс мирного урегулирования конфликта.

Хайди Грау поступила на швейцарскую дипломатическую службу в 1997 году и была впервые назначена в Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, где работала над вопросами переходного периода в странах СНГ. Затем она работала в посольстве Швейцарии в Москве с 1998 по 2002 год. Потом в отделе по вопросам политики мира и безопасности человека в Берне до 2006 года. После - заместителем постоянного представителя Швейцарии при ООН в Нью-Йорке. В 2015 году была назначена главой отдела безопасности человека Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

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ИСТОЧНИК KP.RU