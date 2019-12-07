Денис Пушилин предложил внести изменения в Конституцию ДНР

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-07T12:05:06+03:00

За год в городах и районах ДНР было проведено 70 масштабных мероприятий, посвященные русскому языку. Фото: oddr.info

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2019 год в ДНР был объявлен Годом русского языка. За это время в Республике прошли мероприятия, которые должны были сделать русский язык еще более популярным в регионе. И, похоже, что со своей задачей проект справился.

6 декабря в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко прошло торжественное подведение итогов Года русского языка. На нем значимое заявление сделал Глава ДНР Денис Пушилин. Он предложил внести изменения в Конституцию. А именно в ту часть, где говорится, что на территории Республики действуют два государственных языка: русский и украинский.

— Мы все знаем, каким богатством мы обладаем – русским языком! И не просто знаем – относимся к этому сокровищу осознанно: гордимся им, отстаиваем как наше дорогое достояние, защищаем и бережем это многовековое наследие наших предков, — отметил Денис Пушилин, — Считаю абсолютно логичным подвести итоги Года русского языка предложением внести изменение в Конституцию Донецкой Народной Республики, согласно которому единственным государственным языком нашей страны будет установлен русский язык.

Добавим, что ранее Глава уже поднимал этот вопрос. Но, как и тогда, он подчеркнул, что полностью искоренять украинский язык никто не собирается. Он и дальше будет преподаваться в школах Республики, как и языки других народов региона. А будет школьник его учить или нет – решат его родители или опекуны.

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ИСТОЧНИК KP.RU