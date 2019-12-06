2019-12-06T21:20:46+03:00
Политика

В ДНР вынесли приговор завербованному украинскими спецслужбами перевозчику

Шпионом оказался житель Донецка
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: restoring-donbass.comФото: restoring-donbass.com
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Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор жителю Донецка за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Шпионом оказался перевозчик. Мужчина перевозил людей и посылки через линию разграничения. И именно на блокпосту дончанин был завербован СБУ.

- Гражданин «А», из личной заинтересованности, с целью беспрепятственного пересечения контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Марьинка» для осуществления частных перевозок и доставки посылок с территории Украины, с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года по заданию сотрудника иностранной разведки (СБУ), осуществлял террористическую и шпионскую деятельность на территории ДНР. Подозреваемый четко осознавал, что задачи, поставленные ему СБУ, направлены на причинение ущерба общественной безопасности ДНР, - сообщили в Генеральной прокуратуре Республики.

За шпионаж в пользу службы безопасности Украины дончанин получил приговор – 17 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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