Погода на день в Луганске: 6 декабря ожидается слабый туман и облачность

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-06T09:22:41+03:00

Луганск готовится к Новому Году. Фото: https://www.instagram.com/

Синоптики прогнозируют 6 декабря в ЛНР до 5 градусов тепла

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Температура воздуха в ЛНР 6 декабря будет колебаться от 5 градусов ниже нуля ночью до 5 градусов выше нуля днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 5 декабря до 21.00 6 декабря на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью ноль – -5, днем от нуля до +5, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса мороза, днем – 3-5 градусов выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 3-5 градусов ночью и плюс 1-3 градуса днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 2-4 градусов ночью до 2-4 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU