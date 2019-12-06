2019-12-06T09:22:41+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 6 декабря ожидается слабый туман и облачность

Синоптики прогнозируют 6 декабря в ЛНР до 5 градусов тепла
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Луганск готовится к Новому Году. Фото: https://www.instagram.com/Луганск готовится к Новому Году. Фото: https://www.instagram.com/
Изменить размер текста:

Температура воздуха в ЛНР 6 декабря будет колебаться от 5 градусов ниже нуля ночью до 5 градусов выше нуля днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 5 декабря до 21.00 6 декабря на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью ноль – -5, днем от нуля до +5, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса мороза, днем – 3-5 градусов выше нуля.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 3-5 градусов ночью и плюс 1-3 градуса днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 2-4 градусов ночью до 2-4 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Донецка Алексей Кулемзин купил на благотворительной ярмарке плюшевого мишку и иконку
В ЛНР бесплатно вылечили больше трех тысяч жителей Луганщины
Помощник Зеленского: Команда президента готова построить стену в Донбассе и жить дальше
Сменит ли ДНР состав Контактной группы по предложению Киева
Украинская армия обстреляла Красный лиман в ЛНР
ВСУ выпустили 32 боеприпаса по трем направлениям ДНР
Погода в Донецке на день: 6 декабря ожидается ясный день, без осадков
Комендантский час в ДНР отменят или сократят в ближайшее время
Стихотворение девушки о войне в Донбассе «тронуло до слез» пользователей соцсетей
В ДНР кадровые изменения: Денис Пушилин назначил Руслана Дудникова мэром Иловайска
Актеры из Донецка, Москвы, Лондона и Тель-Авива выступят на одной сцене театрального фестиваля в России
Провокация накануне саммита «нормандской четверки»: в Донбассе к линии фронта выдвигаются танки 14-й бригады ВСУ
Кому в ДНР положен бесплатный уголь
«Футбольные бутсы и форма вместо строгих костюмов» - Денис Пушилин с министрами сыграли товарищеский матч с молодыми активистами
Во время разминирования в Петровском саперы обезвредили свыше 70 мин
Киев запросил еще один месяц на разминирование участка Петровское-Богдановка
В 2020-м году в ЛНР первыми отремонтируют дороги в прифронтовых районах
Сегодня КПВВ Гнутово работать не будет
Новогодний корпоратив без шампанского обойдется луганчанам в 1 500 рублей с человека
Школьники Республики могут получить паспорта ДНР сразу всем классом
В Донецк и Луганск прибыл 94-й гуманитарный конвой из России
Погода на день в Луганске: 5 декабря пасмурно, местами мокрый снег
Погода в Донецке на день: 5 декабря ожидается пасмурный день с прояснениями, без осадков
«Донбасский синдром»: добробатовец выстрелил из снайперской винтовки в голову трехлетнему ребенку бывшего заммэра Донецка Соболева