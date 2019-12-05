2019-12-05T08:42:59+03:00
Политика

Погода в Донецке на день: 5 декабря ожидается пасмурный день с прояснениями, без осадков

По сообщениям синоптиков, 5 декабря в Донецке облачность, но без осадков
Ольга ГОРДО
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Декабрь в Донецке. Фото: Александр ВалентиновичДекабрь в Донецке. Фото: Александр Валентинович
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике в пятого декабря в Донецке пасмурная погода продержится до самого вечера, температура воздуха около нуля.

- С утра и до самого вечера в Донецке будет пасмурно, возможно с прояснениями. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +1. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 75 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 08:01, закат – 16:36, долгота дня 8 часов 35 минут.

По народному календарю 5 декабря почитается память святого Прокопия. На этот день в народе существовало множество поговорок, и связаны они были со становлением санного пути: «Прокоп по снегу ступает — дорогу копает», «Пришёл Прокоп — разрыл сугроб», «Прокоп дорожку прокопает, а Екатерина (7 декабря) укатает». В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы — пернатые предчувствуют холодную зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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