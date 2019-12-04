2019-12-04T18:48:34+03:00
Политика

Мария Цемах: «Пока не найдут виновных в крушении «Боинга», в покое нашу семью никто не оставит»

Дочь освобожденного из украинского плена подполковника Владимира Цемаха прокомментировала объявление отца в розыск в Украине
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Мария Цемах: «Пока не найдут виновных в крушении «Боинга», в покое нашу семью никто не оставит». Фото: Из личного архива семьи ЦемахМария Цемах: «Пока не найдут виновных в крушении «Боинга», в покое нашу семью никто не оставит». Фото: Из личного архива семьи Цемах
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- Украина в своем репертуаре!.. – рассказывает корреспонденту «Комсомолки» жительница Снежного Мария Цемах. - Когда отец услышал о том, что в Украине его хватились, рассмеялся.

У 58-летнего Владимира Цемаха высокое давление, риск образования тромбов, а еще то, что представители украинских спецслужб во время его похищения сломали ему спину, – дает о себе знать.

- Сейчас отец поправляет свое здоровье, - комментирует Мария. - Я думаю, пока не найдут виновных в крушении малазийского «Боинга», в покое нашу семью никто не оставит…

Напомним, что учитель физкультуры Владимир Цемах был похищен агентами украинских спецслужб из собственной квартиры утром 27 июня 2019 года. Они накачали его психотропными веществами и переправили в инвалидном кресле через линию разграничения. А 7 сентября Цемаха передали в Россию в рамках большого обмена удерживаемых лиц! Из Москвы Владимир вернулся в родной город - Снежное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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