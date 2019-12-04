2019-12-04T09:38:01+03:00
Политика

«Мира за окном так и не дождалась»: пожарных не пропустили к дому возле Донецкого аэропорта, где заживо сгорела 80-летняя баба Маша

Трагедия случилась в поселке Опытное на самой линии фронта
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Евгений Каплин за три дня до трагедии приезжал к бабе Маше, чтобы посмотреть, как волонтеры ремонтируют ее дом. Фото: Facebook/Евгений КаплинЕвгений Каплин за три дня до трагедии приезжал к бабе Маше, чтобы посмотреть, как волонтеры ремонтируют ее дом. Фото: Facebook/Евгений Каплин
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О трагической гибели 30 ноября на пожаре в поселке возле Донецкого аэропорта 80-летней бабы Маши (Марии Горпинич) рассказал на своей странице в Facebook руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

- Третий день слезы на глазах и боль в душе. Третий день дом бабы Маши из Опытного продолжает догорать, а она покоится где-то в этом пепелище. Она так и не дождалась света в поселке, дороги, по которой бы к ней в поселок смогла приехать скорая или пожарная, и мира за окном... Царствие Вам небесное, баба Маша! – написал волонтер.

Мария Горпинич пережила Великую Отечественную войну, а нынешнюю – более долгую – нет. Погибла не от пули или шального осколка. От огня керосиновой лампы. В своем доме сгорела, вероятно, заживо. В поселке на самой линии фронта шестой год нет света и жители используют свечи и керосиновые лампы для освещения своих жилищ. Пожарная машина по соображениям безопасности не была допущена в Опытное, которое контролируют украинские военные. Для этого нужно было проехать по грунтовой дороге, проходящей через минное поле.

После пожара от дома остались только обугленные стены. Фото: Facebook/Евгений Каплин

После пожара от дома остались только обугленные стены. Фото: Facebook/Евгений Каплин

Сколько еще могут власти в Киеве болтать о мире в Донбассе и почти ничего не делать для этого? Можно бесконечно долго рассуждать о последовательности выполнения Минских соглашений и «красных линиях», которые не может перейти зависимая от США страна. А тем временем будут умирать в муках ее граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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