До СБУ наконец-то дошло: Цемах пропал

СЕГОДНЯ 08:07 2019-12-04T09:10:15+03:00

Украинская спецслужба объявила в розыск ополченца, которого Киев передал в Россию по обмену удерживаемых лиц

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До Службы безопасности Украины доходит, как до жирафа из известного анекдота. На днях спецслужба объявила в розыск Владимира Цемаха, которого ее сотрудники в конце июня похитили в Снежном на территории ДНР. Бывшему ополченцу, командовавшему в 2014 года двумя зенитными пулеметами, «шили дело» по авиакатастрофе «Боинга» рейса МН-17.

А 7 сентября Цемаха передали в Россию в рамках большого обмена удерживаемых лиц. Из Москвы Владимир вернулся в родной город. И вот теперь здрасьте: Украине опять понадобился пожилой житель ДНР. Что, снова группу спецназа в Снежное пришлют?

- Казус сложившейся ситуации заключается в том, что представители Украины собственноручно передали указанного гражданина в обмен на нескольких украинских граждан, осужденных на территории РФ. По официальным данным правоохранительных органов Украины датой исчезновения Цемаха является 23 сентября. Это свидетельствует о том, что Украина намеренно не осуществила процедуру процессуальной очистки с целью дальнейшего уголовного преследования, - прокомментировала ситуацию уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.

Омбудсмен считает, что если украинские власти не выполняют взятые на себя обязательства в рамках международных правовых отношений, то нет никаких гарантий, что официальный Киев откажется от уголовного преследования лиц, участвующих в процессе обмена в рамках Минских договоренностей.

- Представители украинской власти в очередной раз демонстрируют свою неспособность выполнять любые взятые на себя обязательства. Подобные действия подрывают авторитет Украины, в том числе как субъекта международных правовых отношений, - отметила Дарья Морозова.

ИСТОЧНИК KP.RU