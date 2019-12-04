2019-12-04T07:51:59+03:00
Происшествия

Первый снег застал врасплох водителей автомобилей

За день в Донецке и других городах Республики произошло несколько ДТП [фото]
Екатерина Сорока
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Ранее МЧС ДНР предупреждало жителей Республики о том, что ближайшие несколько дней ожидаются сложные погодные условия. Фото: nevyansk66.ruРанее МЧС ДНР предупреждало жителей Республики о том, что ближайшие несколько дней ожидаются сложные погодные условия. Фото: nevyansk66.ru
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Сегодняшний день порадовал всех жителей Республики первым снегом. Кроме сотрудников коммунальных служб и водителей автомобилей с летней резиной.

Не успели первые убирать листву на улице, как им снова нужно братья за дело. С самого утра они расчищают дороги для пешеходов и водителей.

К снегопаду оказались не готовы и водители. Всего за день на дорогах Донецка и других городов Республики произошло несколько инцидентов. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Первые сообщения появились уже в 8 часов утра. На макеевской объездной застряли пять фур. В этом районе есть горка, на которую они не смогли самостоятельно заехать.

Фото: vk.com/dpr_live

Фото: vk.com/dpr_live

В районе Чайкинского кольца произошла серьезная авария. Машина сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ съехала с проезжей части и перевернулась на бок.

Фото: vk.com/dpr_live

Фото: vk.com/dpr_live

Усилий одних коммунальщиков во время снегопада недостаточно. Сами водители должны позаботиться о своей безопасности и вовремя поменять шины с летней резиной на зимнюю. Это помогло бы избежать нескольких аварий.

Одна из них сегодня произошла на улице Артема в центре Донецка. Два автомобиля неудачно затормозили. В результате одна из них врезалась в задний бампер другой. К счастью, никто не пострадал.

Фото: vk.com/dpr_live

Фото: vk.com/dpr_live

Столкновение посерьезней также произошло в Донецке в районе левобережной (МРЭО). Переднюю часть одного из автомобилей в буквальном смысле стерли, превратив капот в груду металлолома.

Фото: vk.com/dpr_live

Фото: vk.com/dpr_live

В этот день ДТП произошло даже с участием снегоуборочной машины коммунальных служб. В нее врезался легковой автомобиль в районе торгового центра «Белый Лебедь».

Фото: vk.com/dpr_live

Фото: vk.com/dpr_live

— Правоохранители призывают водителей и пешеходов быть предельно осторожными. <…> При ухудшении погодных и дорожных условий Госавтоинспекция призывает всех водителей быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость движения, дистанцию, интервал, строго соблюдать ПДД при совершении маневров, — в очередной раз напоминают сотрудники автомобильной инспекции Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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