Аферисты предлагают дончанам выкладывать скрины полученных российских паспортов
Дончанам начали поступать звонки на "Феникс" с предложением зарегистрироваться на неком сайте, выложив туда скрин паспорта РФ, а за это человеку обещали какую-то социальную карту, по которой можно получить все блага мира.
- Очень настойчиво предлагали, но я усомнилась, ибо о таком не слышала, - рассказывает дончанка Марина. - Представились соцслужбой РФ.
- Наши мышиноголовые соседи соорудили очередную тупую замануху для получения информации про обладателей паспортов РФ в Республиках Донбасса - social-carta.ru
Не вздумайте там регистрироваться! - прокомментировал это депутат НС ДНР Владислав Бердичевский.
Более того, разработчики сайта не страдают излишней грамотностью или так спешили, что и не заметили ошибок.
Дончане не растерялись и со свойственным им отменным чувством юмора тут же начали выкладывать на сайте данные Зеленского и других украинских политиков, присовокупив к ним фото свиней, пучков укропа и унитазов.
Итак, будьте бдительны и никому не доверяйте свои личные данные.
Общают скидАки! Надо брать! Фото: скрин сайта
ИСТОЧНИК KP.RU