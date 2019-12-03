Аферисты предлагают дончанам выкладывать скрины полученных российских паспортов

3 Дек. 20:41 2019-12-03T21:13:05+03:00

Сначала на Украине не верили в возможность получения дончанами российских паспортов, а затем решили отомстить. Фото: ДАН

СБУ придумали, как завладеть информацией о дончанах, получивших паспорта РФ

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Дончанам начали поступать звонки на "Феникс" с предложением зарегистрироваться на неком сайте, выложив туда скрин паспорта РФ, а за это человеку обещали какую-то социальную карту, по которой можно получить все блага мира.

- Очень настойчиво предлагали, но я усомнилась, ибо о таком не слышала, - рассказывает дончанка Марина. - Представились соцслужбой РФ.

- Наши мышиноголовые соседи соорудили очередную тупую замануху для получения информации про обладателей паспортов РФ в Республиках Донбасса - social-carta.ru

Не вздумайте там регистрироваться! - прокомментировал это депутат НС ДНР Владислав Бердичевский.

Более того, разработчики сайта не страдают излишней грамотностью или так спешили, что и не заметили ошибок.

Дончане не растерялись и со свойственным им отменным чувством юмора тут же начали выкладывать на сайте данные Зеленского и других украинских политиков, присовокупив к ним фото свиней, пучков укропа и унитазов.

Итак, будьте бдительны и никому не доверяйте свои личные данные.

Общают скидАки! Надо брать! Фото: скрин сайта

ИСТОЧНИК KP.RU