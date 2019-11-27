У студентов Луганского национального университета появится стабильный беспарольный Wi-Fi
Сегодня, 27 ноября, в Доме правительства прошла прямая линия с Главой ЛНР. Каждый мог позвонить на линию и задать вопрос Леониду Пасечнику.
Поговорила с главой государства и ректор Луганского национального университета имени Шевченко Елена Трегубенко. Она попросила создать на территории ВУЗа свободную зону Wi-Fi для своих студентов. И Леонид Пасечник дал положительный ответ.
— Безусловно, на сегодняшний день мы делаем упор на то, чтобы обучение было более качественное, более эффективное, чтобы у нас выходили специалисты высокого класса. Конечно же, я думаю, что Wi-Fi в данном вопросе (образования) окажет нам содействие, — отметил Леонид Пасечник, — Поэтому я дам соответствующее распоряжение, и мы установим вам Wi-Fi.
Добавим, что территория университета не маленькая. И чтобы сделать там зону со свободным и качественным сигналом Интернета, нужно установить, как минимум 70 Wi-Fi точек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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