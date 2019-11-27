2019-11-27T19:04:35+03:00
Общество

У студентов Луганского национального университета появится стабильный беспарольный Wi-Fi

Сам Глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал, что на территории ВУЗа установят 70 точек с Wi-Fi
Екатерина Сорока
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Также Пасечник добавил, что Республика на сегодняшний день уделяет особое внимание молодому поколению. Фото: lug-info.comТакже Пасечник добавил, что Республика на сегодняшний день уделяет особое внимание молодому поколению. Фото: lug-info.com
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Сегодня, 27 ноября, в Доме правительства прошла прямая линия с Главой ЛНР. Каждый мог позвонить на линию и задать вопрос Леониду Пасечнику.

Поговорила с главой государства и ректор Луганского национального университета имени Шевченко Елена Трегубенко. Она попросила создать на территории ВУЗа свободную зону Wi-Fi для своих студентов. И Леонид Пасечник дал положительный ответ.

— Безусловно, на сегодняшний день мы делаем упор на то, чтобы обучение было более качественное, более эффективное, чтобы у нас выходили специалисты высокого класса. Конечно же, я думаю, что Wi-Fi в данном вопросе (образования) окажет нам содействие, — отметил Леонид Пасечник, — Поэтому я дам соответствующее распоряжение, и мы установим вам Wi-Fi.

Добавим, что территория университета не маленькая. И чтобы сделать там зону со свободным и качественным сигналом Интернета, нужно установить, как минимум 70 Wi-Fi точек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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