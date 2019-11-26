2019-11-26T19:59:04+03:00
Общество

Луганские ветераны Великой Отечественной войны примут участие в Бале Победителей в Москве

Об этом сообщили в министерстве культуры ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ru.sputniknews.kzФото: ru.sputniknews.kz
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В четырнадцатом Бале Победителей, который пройдет 30 ноября в Москве, примут участие ветераны Великой Отечественной войны из Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в министерстве культуры ЛНР.

- Участниками бала станут и ветераны Виктор Иванов, Григорий Пономаренко, Иван Чепурной, Василий Трофименко, Павел Кутовой, Галина Григорова и Елена Кулеш, – рассказали в министерстве.

В минкульте Республики отметили, что на Бал Победителей съедутся больше 400 гостей из разных регионов России, стран СНГ, Балтии и Луганской Народной Республики.

- Гостями бала станут участники Великой Отечественной войны, а также ветераны Вооруженных Сил. Среди них – Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, - подчеркнули в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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