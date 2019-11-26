В Донецке завершен сбор денег смертельно больному Саше Каратнюк

СЕГОДНЯ 19:05 2019-11-26T21:01:13+03:00

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На приобретение жизненно важных и необходимых препаратов для лечения пятилетнего Саши Каратнюк нужно было 255 тысяч рублей. В донецкой благотворительной организации «Время добрых» сообщили, что вся сумма была собрана.

- Как здорово начать неделю со слов: сбор для Саши Каратнюк закрыт! – говорится в сообщении организации. - В благодарность - хочется обнять всех и каждого, чьё доброе сердце откликнулось на беду этого малыша. Сашенька, ты только борись! Мы верим, у тебя обязательно всё получится.

Полгода назад в головке у малыша обнаружили огромную опухоль. Исследование показало - глиома ствола головного мозга.

- Это самый злокачественный и часто неоперабельный вид опухоли, который не оставляет шансов на выздоровление, - рассказывают в организации «Время добрых». - Но Сашин ангел - хранитель решил иначе. Знаменитый швейцарский нейрохирург Эвалдас Чеснулис дал Саше надежду на выздоровление и провёл уникальную операцию по удалению опухоли.

Препараты нужны пятилетнему дончанину для прохождения первого курса противорецидивной терапии.

Сбор средств – закрыт. Но это не означает, что борьба с недугом остановлена. Она – продолжается. Пожелаем Саше выздоровления и сил на дальнейшую борьбу.

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ИСТОЧНИК KP.RU