2019-11-23T20:25:59+03:00
Общество

"Макеевские школьники снова отличились": Ребята со своим классным учителем помогли по хозяйству ветерану Великой Отечественной войны

В макеевской школе учитель истории со своими учениками возрождают тимуровские традиции. И начали они с небольшой помощи ветеранам [фото]
Екатерина Сорока
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В сети только положительные отзывы в адрес ребят. Фото: vk.com/anton_saenckoВ сети только положительные отзывы в адрес ребят. Фото: vk.com/anton_saencko
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И снова в бурных обсуждениях в социальных сетях отличились макеевские школьники. После #ЭкоChallenge`а Кирилла Самойлова в сети появились новые примеры для подражания среди молодого поколения. Ими стали школьники из 59 макеевской школы.

На днях, без определенных информационного повода или значимой даты накануне, ребята помогли по хозяйству ветерану Великой Отечественной войны Стефану Филиппову. Вместе со своим учителем истории они навели порядок во дворе, помогли нарубить дрова и перетащили неподъемные для ветерана железные трубы.

Фото: vk.com/anton_saencko

Фото: vk.com/anton_saencko

Потом по старинке ребята сделали несколько фотографий процесса уборки и загрузили их в соцсети. А дальше активные пользователи сделали всё за них. Поступок ребят уже увидело больше восьми тысяч человек.

Фото: vk.com/anton_saencko

Фото: vk.com/anton_saencko

«Комсомолка» решила побольше узнать о новых местных героях. Оказалось, что ребята не простые ученики. Они входят в тимуровский отряд «Данко», который организовал в школе молодой учитель истории Антон Соенко. И эта поездка к ветеранам у них далеко не первая.

Фото: vk.com/anton_saencko

Фото: vk.com/anton_saencko

— На этой неделе ребята из тимуровского отряда "Данко" (учащиеся 5-А, 6-Б и 10-Б классов) посетили ветерана Великой Отечественной войны Стефана Григорьевича Филиппова. Ребята пообщались со Стефаном Григорьевичем, рассказали ему о своих делах в тимуровском отряде, услышали из его уст реальные истории о Великой Отечественной войне, как проходило освобождение Крыма, Севастополя, какой была жизнь в нашем городе в годы немецко-фашистской оккупации и с какими чувствами солдаты Красной Армии встречали День Победы, — пишет Антон Соенко, — Под конец встречи дети передали Стефану Григорьевичу подарки, сделанные своими руками, и гостинцы. А также оказали посильную помощь по хозяйству.

Также учитель добавил, что ветеран Стефан Филиппов живет не один. У него есть супруга, которая прикована к постели. Поэтому эта поездка тимуровцев в дом Филипповых далеко не последняя. Школьники будут стараться и дальше наведываться и помогать ветеранам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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