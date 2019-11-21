Полиция разыскивает очевидцев взрыва легкового автомобиля в Торезе
Сегодня, 21 ноября, в сети активно обсуждается происшествие, которое на днях произошло в Торезе.
19 ноября среди бела дня на стоянке во дворе взорвался автомобиль. Пользователи соцсетей написали, что внутри в этот момент находился человек. Когда он завел двигатель, сразу прозвучал звук похожий на взрыв и автомобиль загорелся.
Полиция ДНР разыскивает очевидцев взрыва легкового автомобиля.
Полиция взялась за расследование этого дела. И в первую очередь правоохранители занялись поиском очевидцев преступления. Об этом рассказали в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.
— 19 ноября в дежурную часть Торезского городского отдела полиции поступила информация о взрыве легкового автомобиля. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили автомобиль «Honda» со следами термического воздействия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении, — Если вы располагаете какой-либо информацией о данном происшествии либо о лицах, причастных к инциденту, незамедлительно обращайтесь в Торезский городской отдел МВД ДНР по адресу: город Торез, улица Энгельса, 126, либо по телефонам: 071-303-80-75 или 102.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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