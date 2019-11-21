Женщина спасла зарытых заживо котят

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-21T15:41:15+03:00

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В Пролетарском районе Донецка женщина просто вышла вынести мусор в и вдруг услышала глухое мяуканье. Она оглядела все окрестные кусты, обошла двор, несколько раз возвращаясь к тому месту, откуда исходил звук и только тогда поняла, что мяуканье-то идет из-под земли!

- Я поняла, что земля, на которой я стою, вскопана и звук идет будто из-под ног. Даже не стала возвращаться домой, звать на помощь мужа, настолько была шокирована внезапной догадкой. А просто голыми руками принялась рыть землю, обламывая ногти. Благо это был сентябрь, да и земля оказалась мягкой, - рассказывает жительница поселка Ливенский Анжелика Алексеевна. – Я не ошиблась. Там было четверо котят не больше недели отроду. К сожалению, двое уже успели задохнуться, но оставшиеся из последних сил сражались за жизнь. Когда я явилась домой вся в земле, с еле живыми крошечными котятами, муж дар речи потерял. На кого-то счастье с неба падает, а мое явилось из-под земли. Называется, сходила вынести мусор!

А выкармливала спасенных малышей кошка, которая прибилась накануне к дому женщины и вывела котят. Теперь нуждаются в пристройстве семеро малышей.

Желающие обрести пушистого друга, звоните: 071 374 96 42 – Игорь Борисович или Анжелика Алексеевна

ИСТОЧНИК KP.RU