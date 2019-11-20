2019-11-20T23:00:00+03:00
Политика

В Харцызске пьяный мужчина угрожал взорвать подростков

Вооруженный мужчина задержан правоохранителями
Ольга ГОРДО
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Пьяного мужчину с гранатой удалось задержатьПьяного мужчину с гранатой удалось задержать
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Правоохранители из Харцызска задержали 24-летнего мужчину, который угрожал троим подросткам ручной гранатой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

- Стражи порядка по «горячим следам» задержали злоумышленника, который в центре города Харцызска угрожал гранатой троим горожанам возрастом от шестнадцати до семнадцати лет. В отношении ранее судимого фигуранта возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, пьяный мужчина попросил у парней закурить. После того, как они ответили отказом, незнакомец вытащил из кармана гранату РГД, демонстративно пытаясь выдернуть чеку. Испуганные подростки стали убегать, однако мужчина с гранатой погнался за ними. Впоследствии несовершеннолетние обратились за помощью в полицию.

В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и статье «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» Максимальная мера наказания – лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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