В ДНР создадут специальное мобильное приложение для медиков
Скоро врачи Республики будут делать медицинские заключения гораздо быстрее. У них появится мобильный помощник – специальное приложение для Android, которое уже разрабатывается местными специалистами. Но пользоваться им будут не обычные врачи. А те, кто работают на передовой, во время терактов и в других чрезвычайных ситуациях.
Об этом рассказал проректор по международным связям и инновационной деятельности Донецкого национального медицинского университета имени Горького, доктор медицинских наук Андрей Колесников.
— Сейчас на финальную стадию вышла разработка специальной программы для операционной системы Android по прогнозированию исхода при тяжелой травме. Она предназначена для медиков, работающих в условиях военных конфликтов и различных чрезвычайных ситуациях, например, при террористических актах, — рассказал Андрей Колесников.
Приложение находится в разработке уже третий год. И вот этой зимой оно должно уже использоваться медиками. Первые, кто проверит на себе эффективность приложения, будут работники "скорой" и спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»