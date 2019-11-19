2019-11-19T11:53:44+03:00
Общество

В ДНР создадут специальное мобильное приложение для медиков

Это приложение нужно для удобства врачей, которые работают на передовой, во время терактов и в других чрезвычайных ситуациях
Екатерина Сорока
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Приложение создается на основе опыта местных и зарубежных врачей, которые работали в экстренных ситуациях. Фото: pchela.newsПриложение создается на основе опыта местных и зарубежных врачей, которые работали в экстренных ситуациях. Фото: pchela.news
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Скоро врачи Республики будут делать медицинские заключения гораздо быстрее. У них появится мобильный помощник – специальное приложение для Android, которое уже разрабатывается местными специалистами. Но пользоваться им будут не обычные врачи. А те, кто работают на передовой, во время терактов и в других чрезвычайных ситуациях.

Об этом рассказал проректор по международным связям и инновационной деятельности Донецкого национального медицинского университета имени Горького, доктор медицинских наук Андрей Колесников.

— Сейчас на финальную стадию вышла разработка специальной программы для операционной системы Android по прогнозированию исхода при тяжелой травме. Она предназначена для медиков, работающих в условиях военных конфликтов и различных чрезвычайных ситуациях, например, при террористических актах, — рассказал Андрей Колесников.

Приложение находится в разработке уже третий год. И вот этой зимой оно должно уже использоваться медиками. Первые, кто проверит на себе эффективность приложения, будут работники "скорой" и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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