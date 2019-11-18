Пушилин: "Где и как нам жить, с кем дружить, на каком языке разговаривать - мы решим сами"

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-18T15:10:06+03:00

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Получивший широкую огласку на Украине «план депортации народа Донбасса», разработанный в команде президента Украины Владимира Зеленского, не стал неожиданностью для руководства ДНР. Донецк выбрал стратегию дальнейших шагов, заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Ранее в сети было обнародовано письмо секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, адресованное руководителю офиса президента, главе СБУ и премьер-министру страны. Согласно изложенному в документе плану, большинство жителей Донбасса не являются «проукраинскими» и должны быть привлечены к административной и уголовной ответственности, а также переселены в РФ или центральные и западные области Украины.

- В этом «плане» ничего принципиально нового мы не узнали. Киевские власти давно живут надеждами избавиться от нас. Подтверждает это развязанная Украиной война, направленная на уничтожение мирного населения Донбасса и разрушение социально значимых объектов инфраструктуры. Не способствует благоприятным условиям жизни наших граждан и введенная киевскими властями экономическая блокада. Теперь же в их больном воображении родился план по депортации народа Донбасса, — отметил Пушилин в заявлении.

Он констатировал, что только жители могут решать, «как и где им жить, с кем дружить, на каком языке разговаривать».

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ИСТОЧНИК KP.RU