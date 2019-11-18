2019-11-18T08:36:41+03:00
Общество

Погода в Луганске сегодня 18 ноября: без осадков и +7

Заморозки ночью пока не обещают
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Поздняя осень пришла в Донбасс. Фото: Евгении КарпачевойПоздняя осень пришла в Донбасс. Фото: Евгении Карпачевой
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Температура воздуха в ЛНР 18 ноября будет колебаться от минус 3 градусов ночью до 10 градусов выше нуля днем.

- С 21.00 17 ноября до 21.00 18 ноября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем 5-10 градусов выше нуля, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1 – плюс 1 градус ночью и 6-8 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля – минус 2 градусов ночью до 6-8 градусов тепла днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит нуль – 2 градуса ниже нуля, днем – 7-9 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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