2019-11-18T08:21:18+03:00
Общество

Погода в Донецке 18 ноября: пасмурно и прохладно

Воздух прогреется до +7
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Скоро сезон дождей и осенней мряки. Фото: Евгении КарпачевойСкоро сезон дождей и осенней мряки. Фото: Евгении Карпачевой
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18 ноября в понедельник деньв Донецке выдастся пасмурным и прохладным. Теплые денечки, которыми так долго баловало дончан бабье лето, остались только в воспоминаниях.

Сегодня небо в Донецке находится во власти облаков, но во второй половине дня полностью от них очистится. Без осадков. Температура воздуха +7. А ночью опустится до нуля. Не за горами ночные заморозки

18 ноября отмечается день памяти святых Галактиона и Епистимии. В прежние времена в этот день девушки молились о женихах и умоляли Всевышнего послать им хорошего мужа. В этот день прогноз погоды определяли так: если стелется туман — будет тепло, а если иней на деревьях, надо готовится к морозу. С этого времени начинают менять шубки зайцы-беляки, белки, ласки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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