«Нуждаемся во всех группах крови!» В Енакиево для пополнения банка крови приглашают доноров

17 Нояб. 21:35 2019-11-17T21:35:44+03:00

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Центр крови города Енакиево ждет доноров каждый день. Об этом медики бросили клич в социальных сетях.

- Нуждаемся буквально во всех группах крови! – рассказывают они. – Необходимо пополнить банк крови для бесперебойной работы горбольниц. Помните, что время, проведенное в донорском кресле, не будет потрачено зря!

Выспитесь и съешьте легкий завтрак (сваренная на воде каша, сухое печенье), нельзя жирное, острое, жареное, копченое (накануне пить больше жидкости, кроме алкогольных и молочных напитков). Перед сдачей крови вам предоставят чай и печенье и выдадут справку на работу на два дня отдыха по среднему заработку (1-й - в день кроводачи, 2-й - день по выбору донора).

Всех желающих спасти чью-нибудь жизнь ждут с понедельника по пятницу с 08.30 до 13.00. Адрес - улица Гагарина 2а (рядом с трамвайным депо).

ИСТОЧНИК KP.RU