2019-11-17T22:57:32+03:00
Политика

Киев хочет обмануть Донбасс с принятием закона, который в Москве считают краеугольным

Законопроект в Верховной раде начнут готовить лишь после встречи лидеров стран «нормандского формата»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Дмитрий Разумков сейчас не хочет гадать на кофейной гуще. Фото: Facebook/Верховна Рада УкраїниДмитрий Разумков сейчас не хочет гадать на кофейной гуще. Фото: Facebook/Верховна Рада України
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Встреча лидеров стран «нормандского формата» пройдет в Париже 9 декабря. Последний раз главы России, Украины, Франции и Германии в таком формате встречались 19 октября 2016 года в Берлине. Лишь только после саммита в Париже на Украине собираются начать рассматривать законопроект об особом статусе Донбасса. Спикер парламента Дмитрий Разумков обещает принять новый закон до Нового года. Поскольку нынешний действует до конца 2019-го.

- Это точно не будет происходить за закрытыми дверями. Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ, – это гадание на кофейной гуще, – подчеркивает Разумков.

По его мнению, итоги саммита в Париже покажут, в каком направлении нужно готовить законопроект.

- Команда Зеленского хитрит. Они собираются пропихнуть закон без участия ДНР и ЛНР, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Сначала утвердить основные принципы в Париже. Потом, «посоветовавшись с украинской общественностью», принять в Верховной раде компромиссный вариант, который устроит национально озабоченных граждан. Без внесения изменений в Конституцию Украины. Тем самым, поставить Донбасс и лидеров России, Франции и Германии перед фактом. И опять будет тупик, как это случилось с аналогичным законом Порошенко.

Тем временем, в Москве назвали закон об особом статусе Донбасса краеугольным.

- Это краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов, – сказал пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По его словам, «нормандская четверка» рассчитывает на то, что украинская сторона понимает, как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом.

Напомним, что глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не будет проводить прямые переговоры с представителями республик Донбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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