Донецкий приют «ПИФ» собирает деньги на лечение собаки с опухолью

СЕГОДНЯ 18:46 2019-11-17T18:46:39+03:00

Фотографии Милки, когда она только поступила в приют – это зрелище не для слабонервных. Так что особо впечатлительным людям смотреть не рекомендуется. Фото: inst_pif/dn

Фотографии собаки, когда ее привезли в приют - зрелище не для слабонервных

Изменить размер текста: A A

В донецкий приют «ПИФ» поступила еще одна бродяжка. Её случай оказался очень тяжелым. Со щеки собаки свисала огромного размера опухоль. Она кровоточила и явно мешала животному. Чтобы облегчить жизнь собаке врачи приюта решились на проведение операции.

Неравнодушные пользователи соцсетей не остались в стороне и помогли приюту небольшими денежными переводами. Благодаря этому Милке (именно такую кличку дали собаке) уже сделали первую операцию.

Милка до операции. Фото: inst_pif/dn

— Милку прооперировали! Удалили новообразование на щеке и на молочных железах, а также простерилизовали. Операция была тяжелой, долгий наркоз, множество сосудов, которые кровили. Но состояние Милки удовлетворительное! — пишут сотрудники приюта в соцсетях.

Сейчас у собаки период реабилитации. Она должна отдохнуть и набраться сил. Впереди ее ждет, как минимум еще одно обследование. На этот раз будут делать УЗИ сердца.

— Сейчас очень нужна ваша помощь. Нужны: актовегин, л-лизин, цефтриактон, шприцы, перчатки, спирт, чеми-спрей. Нужна мягкая еда! Будем благодарны за консервы, которые мы сможем добавлять в кашу, или за мясную продукцию. Нужны воротники (размер M и L), — добавили в сообщении.

Милка после операции. Фото: inst_pif/dn

Кроме Милки в приюте живет еще 800 собак и десятки котов. Все они хотят кушать и спать в теплом уголке. Поэтому приют постоянно нуждается в деньгах.

Помочь «ПИФу» можно даже небольшим денежным переводом на один из реквизитов:

Сбербанк: 4817 7601 4879 7487 Мизаил Владимирович П.

ПриватБанк: 5168 7422 0949 1219 Афонина Вита

PayPal: vv_olga@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU