Каратели из 23-й бригады Нацгвардии заняли под штаб единственный детский сад в селе под Мариуполем

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-17T18:01:24+03:00

Местом постоянной дислокации 23-й бригады Нацгвардии является Запорожье, а часть ее батальонов размещены в Бердянске, Мелитополе и Энергодаре запорожской области. Фото: facebook.com/23-окрема-бригада-Національної-гвардії-України

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Киев готовится к зачистке сел на линии разграничения в Донбассе. Именно так можно расценивать прибытие под Мариуполь из Запорожья, Мелитополя и Бердянска подразделений 23-й отдельной бригады Нацгвардии Украины. В селе Кирилловка для развертывания своего штаба командование этой бригады выбрало здание единственного детского сада во всей округе.

- После прибытия нацгвардейцев местные жители стали находить растяжки и другие взрывные устройства в прилегающих к жилому сектору районах. Несмотря на возмущение сельчан и жалобы вышестоящему командованию, ситуация не меняется и обстановка в районе продолжает накаляться, - отметили в управлении Народной милиции ДНР, сославшись на разведданные.

Более того, подразделения Нацгвардии могут появиться в зоне отвода войск в селах Богдановка и Петровское. Кирилловка находится недалеко, а Киев вынашивает планы занятия этих «серых зон» полицией и Нацгвардией - для «поддержания порядка».

Тем временем, в Народной милиции ДНР отмечают активизацию украинских радикалов в районах участков разведения сил и средств. Помимо провокационных обстрелов солдат и офицеров ВСУ, а также сотрудников МЧС, осуществляющих разминирование местности в районе Петровского, националисты занимаются активной агитацией. В частности, распространяют листовки по поводу «предательства Зеленским украинского народа», с призывом к украинским военным саботировать приказы командования по отводу войск.

ИСТОЧНИК KP.RU