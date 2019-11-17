2019-11-17T13:54:58+03:00
Общество

Патриотическую акцию юнармии ДНР поддержали в России, Германии и Эстонии

Акция «Вспомнить всех поименно» посвящена памяти героев Великой Отечественной войны
Екатерина Сорока
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Независимо от того, в каком направлении будут работать участники акции, в итоге они должны подать собранный материал в небольшого видеоролика. Фото: mk.ruНезависимо от того, в каком направлении будут работать участники акции, в итоге они должны подать собранный материал в небольшого видеоролика. Фото: mk.ru
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13 октября в Республике стартовала патриотическая акция юнармейцев под названием «Вспомнить всех». Она посвящена памяти героев Великой Отечественной войны.

Спустя месяц последователи акции появились не только в пределах Республики, но и далеко за ее границами. К инициативе юнармии уже присоединились активисты из России, Германии и Эстонии. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщили в пресс-службе военно-патриотического движения «Молодая Гвардия – Юнармия».

— Активисты движения «Молодая Гвардия – Юнармия» провели видеконференцию по обсуждению республиканской культурно-патриотической акции «Вспомнить всех поименно». В ней приняли участие представители «Юнармии» Республики Карелия, а также организаторы «Бессмертного полка» в Германии и Эстонии, — говорится в сообщении.

Напомним, что акция «Вспомнить всех» имеет четыре направления:

—«Я помню, я горжусь» – рассказать о памятных местах, захоронениях и героях Великой Отечественной войны;

— Второе направление – это рассказы об улицах, названных в честь воинских подразделений;

— Третье направление – истории ныне живущих ветеранов и их воспоминания;

— Четвертое направление – поиск музеев и музейных комнат, посвященных Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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