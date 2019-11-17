Патриотическую акцию юнармии ДНР поддержали в России, Германии и Эстонии
13 октября в Республике стартовала патриотическая акция юнармейцев под названием «Вспомнить всех». Она посвящена памяти героев Великой Отечественной войны.
Спустя месяц последователи акции появились не только в пределах Республики, но и далеко за ее границами. К инициативе юнармии уже присоединились активисты из России, Германии и Эстонии. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщили в пресс-службе военно-патриотического движения «Молодая Гвардия – Юнармия».
— Активисты движения «Молодая Гвардия – Юнармия» провели видеконференцию по обсуждению республиканской культурно-патриотической акции «Вспомнить всех поименно». В ней приняли участие представители «Юнармии» Республики Карелия, а также организаторы «Бессмертного полка» в Германии и Эстонии, — говорится в сообщении.
Напомним, что акция «Вспомнить всех» имеет четыре направления:
—«Я помню, я горжусь» – рассказать о памятных местах, захоронениях и героях Великой Отечественной войны;
— Второе направление – это рассказы об улицах, названных в честь воинских подразделений;
— Третье направление – истории ныне живущих ветеранов и их воспоминания;
— Четвертое направление – поиск музеев и музейных комнат, посвященных Великой Отечественной войне.
ИСТОЧНИК KP.RU
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