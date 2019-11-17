2019-11-17T12:59:47+03:00
Политика

«Я что, тоже не полностью гражданка Украины?» Омбудсмен незалежной рассказала, сколько жителей ДНР и ЛНР лишь числятся переселенцами

Также Людмила Денисова сообщила о ситуации с выплатами долгов перед пенсионерами из республик Донбасса
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Людмила Денисова живет в Киеве по справке переселенца. Фото: facebook.com/denisovaombudsmanЛюдмила Денисова живет в Киеве по справке переселенца. Фото: facebook.com/denisovaombudsman
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Из 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц всего 250 тысяч живут на территории Украины. Остальные – в ДНР и ЛНР. Об этом сказала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она сообщила, что в 2014 году в республиках Донбасса было 1 млн 128 тысяч пенсионеров. На сегодня открыты счета в Пенсионном фонде Украины на 1 млн. 59 тысяч дончан и луганчан, а пенсии получают 650 тысяч человек. Более 450 тысяч не получают.

Также омбудсмен рассказала о ситуации с выплатами долгов перед пенсионерами из республик Донбасса.

- Сейчас должны около 33,5 млрд грн тем переселенцам, кому не выплачивали пенсии 2-3-6 месяцев, потому что до сих пор нет решения Кабинета министров «как ее выплатить», - отметила Денисова. - Бывает, что люди подают в суды. Есть выигранные в судах дела – в целом на сумму около 1 млрд грн, заплатили – 10% от этой суммы. То есть, нет нормативного урегулирования – как эти деньги заплатить.

Омбудсмен подчеркнула, что самая главная проблема – это дискриминация человека по статусу временно перемещенного лица.

- Я – тоже внутренне перемещенное лицо, у меня есть справка. Я что, тоже не полностью гражданка Украины? – заявила Денисова (до событий 2014 года она жила в Крыму).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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