2019-11-17T13:18:18+03:00
Общество

«Не платье, а мечта»: соцсети покорило золотое платье из гусиных перьев певицы Натальи Орли

Над созданием платья трудились донецкие мастерицы
Екатерина Сорока
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В этом платье было достаточно трудно передвигаться. Поэтому девушке на съемочной площадке помогает вся команда. Фото: instagramВ этом платье было достаточно трудно передвигаться. Поэтому девушке на съемочной площадке помогает вся команда. Фото: instagram
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Соцсети покорило золотое платье певицы Натальи Орли. Уже две недели девушка публикует фотографии в этом наряде. И пользователи Instagram не перестают засыпать ее комплиментами. «Комсомолка» постаралась узнать, в чем секрет успеха этого наряда.

Впервые Наталья Орли похвасталась своим новым нарядом 9 ноября. Девушка участвовала в донецком показе мод «Краски осени – 2019». А еще через неделю Наталья снова появилась в этом наряде. Но уже в студии республиканского телеканала «Оплот».

Наталья Орли в студии на телеканале "Оплот". Фото: instagram

Наталья Орли в студии на телеканале "Оплот". Фото: instagram

— Наталья, вы невероятно красивая! Образ какой-то сказочной золотой птицы, — пишет Александра Романова.

— Это не платье, а мечта! В нем вы были самой красивой на этом фестивале. И хоть я уже писала вам это раньше, но не могу перестать, это напоминать, — добавила Лана Волк.

— Платье просто супер. В нем вы похожи на благородную королеву. Выглядит очень аристократично, — подключилась к обсуждению Нина Бодрухина.

Наталья Орли с академическим исполнителем Франсуа Модами. Фото: instagram

Наталья Орли с академическим исполнителем Франсуа Модами. Фото: instagram

Новые фотографии наряда позволили детальнее рассмотреть все его элементы. Оказалось, что платье имеет силуэт «годе» или как его называют в народе просто «рыбка». Ткань платья плотно обтягивает стройную фигуру Натальи, а от колена юбка становится расклешенной, переходя в длинный и тяжелый шлейф.

Но главный элемент платья – это золотые гусиные перья. Они есть на лифе в районе груди и появляются снова на расклешенной части юбки и до самого подола. Видно, что над пошивом наряда была проделана ювелирная работа.

О том, чьи руки старались над созданием этого наряда, Наталья Орли отвечает откровенно, что заказала его у донецких швей из ателье Premium. Звезда разработала саму идею своего будущего платья, подобрала ткань и другие материалы. А над его пошивом уже трудились местные мастерицы. При этом Наталья добавила, что это не единственный наряд, который для нее создало это ателье.

Добавим, что золотое платье Натали Орли также можно увидеть в ее музыкальном клипе под названием «Павочка».

Образ Натальи Орли для клипа на песню "Павочка". Фото: instagram

Образ Натальи Орли для клипа на песню "Павочка". Фото: instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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