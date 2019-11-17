2019-11-17T12:59:59+03:00
Политика

Донецкий «Гвардеец» второй раз подряд стал чемпионом ДНР по футболу

Команда также стала обладателем Кубка Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Денис Пушилин вручил «гвардейцам» Кубок ДНР. Фото: denis-pushilin.ruДенис Пушилин вручил «гвардейцам» Кубок ДНР. Фото: denis-pushilin.ru
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Команда «Гвардеец» из Донецка, созданная в апреле 2018 года, творит чудеса. В прошлом году она стала чемпионом и обладателем Кубка ДНР по футболу. А в нынешнем году подопечные главного тренера Юрия Ященко повторили свой успех.

В субботу, 16 ноября, состоялся заключительный матч чемпионата ДНР по футболу сезона–2019, где и определился победитель. Макеевская «Ника» сыграла на своем поле вничью с донецкой «Победой» – 3:3. Таким образом, так ожидаемый многими болельщиками «золотой матч» между «Гвардейцем» и «Победой» не случился. Ничейный итог встречи в Макеевке не позволил «Победе» догнать в турнирной таблице земляков из «Гвардейца».

В итоге тройка призеров завершившегося чемпионата ДНР по футболу выглядит так: чемпион – «Гвардеец» (Донецк), серебряный призер – «Победа» (Донецк), бронзовый призер – «Ника» (Макеевка).

Итоговая турнирная таблица чемпионата ДНР по футболу. Фото: fsdnr.com

Итоговая турнирная таблица чемпионата ДНР по футболу. Фото: fsdnr.com

Напомним, что неделю ранее «Гвардеец» стал обладателем Кубка Республики по футболу. На поле состязались команды-финалисты из футбольных клубов Донецка «Гвардеец» и «Победа». Первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу ФК «Гвардеец», счет во втором тайме не изменился.

- Мы соскучились по играм, когда действительно проявляется и виден тот азарт, с которым противостоят команды, - сказал присутствовавший на матче Глава ДНР Денис Пушилин. - Мы сегодня видели достойную игру, когда команды действительно хотели победить. Но, как известно, победитель всегда бывает один.

Глава Республики вручил команде «Гвардеец» Кубок ДНР по футболу.

- Я хочу поблагодарить тех, кто играет сейчас в футбол, кто тренирует. Это те люди, которые действительно любят футбол и прикладывают все усилия, чтобы футбол возродился в том формате, к которому привык Донбасс. Уверен, что так и будет, потому что футбол востребован в Донбассе, - отметил Пушилин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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