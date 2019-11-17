2019-11-17T13:00:10+03:00
Спорт

На чемпионате мира по карате в Токио флаг ДНР называли флагом Малой России

На мировом первенстве по карате участники, которые до того не видели флаг ДНР, определили его как флаг малой России
Ольга ГОРДО
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После такого победного выступления, флаг ДНР запомнят надолго, пусть даже как флаг Малой России. Фото: министерство спорта ДНРПосле такого победного выступления, флаг ДНР запомнят надолго, пусть даже как флаг Малой России. Фото: министерство спорта ДНР
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Как сообщалось ранее, наши каратисты вернулись из Токио после триумфального выступления – десять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали! Еще одна главная новость этих соревнований, ДНР выступала там как полноправный член федерации карате – представляя свою страну, под своим флагом, в форме с символикой Республики.

Как известно, чем дальше от войны, тем меньше о ней знают. Также спорт по сути своей аполитичен. Как мы помним из истории, олимпийские игры изначально устраивались, чтобы прекратить распри, чтобы в спорте показать кто сильней. На время спортивных состязаний прекращались все войны. Поэтому неудивительно, что флаг нашей молодой Республики пока мало узнаваем, но вызывал живой интерес спортсменов из других стран:

- В основном путали с флагом России, но удивлялись, почему черная полоса? Приходилось объяснять. В каком-то из СМИ прозвучала хорошая фраза – Первое место заняла большая Россия, малая Россия заняла второе место – нам очень эта фраза понравилась, - рассказал КП главный тренер команды Андрей Медведев.

В этом чемпионате мира по карате принимали участие спортсмены из 32 стран, включая нашу. Уверена, после такого выступления нашу команду, наш флаг, нашу страну запомнят хорошо.

Еще раз с победой, ребята!

Тем временем

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ИСТОЧНИК KP.RU

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