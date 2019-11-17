2019-11-17T13:00:58+03:00
Политика

Украинская армия втрое снизила интенсивность обстрелов ДНР, но провокации в Петровском продолжаются

За минувшие сутки ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики 27 боеприпасов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По мирным поселкам украинские военные стреляют из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо мирным поселкам украинские военные стреляют из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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За прошлые сутки украинские вояки 11 нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Общее количество примененных боеприпасов – 27 единиц, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в предыдущие сутки, 15 ноября, ВФУ выпустили по ДНР 92 боеприпаса. Таким образом, интенсивность обстрелов 16 ноября снизилась в три раза.

Под огнем оказались Донецк и его окраины: Спартак и столичный аэропорт, а также Ясиноватая, Широкая Балка, поселок шахты 6/7 в Горловке. Продолжились провокационные обстрелы в районе села Петровское, где 9 ноября были разведены войска.

Поселок шахты 6/7 в Горловке украинские военные обстреляли из 82-мм минометов. В результате была повреждена хозпостройка на улице Конева, 49.

При обстрелах применялись: минометы калибром 120 мм и 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, также зафиксирована работа снайпера.

А вот утро воскресенья, 17 ноября, выдалось менее спокойным. После 8 часов ВФУ обстреляли северные и южные окраины Донецка: по поселку Спартак выпустили 8 гранат из СПГ, а по Александровке - 15 гранат из АГС, также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По поселку Широкая Балка выпущено 6 гранат из СПГ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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