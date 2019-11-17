В Донецке вода с фекалиями затопила склад с зерном и овощами

СЕГОДНЯ 09:46 2019-11-17T13:01:07+03:00

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15 ноября в поселке Тепличный Буденновского района Донецка случилась авария на напорном канализационном коллекторе «Райуправленческий» - произошел порыв трубы. В результате неочищенные сточные воды с фекалиями хлынули на территорию агрофирмы «Тепличный».

- В зоне подтопления оказалось складское помещение с зерном и овощами и один приусадебный участок по улице Садовая, – сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

Отмечается, что коллектор был перекрыт, произведен аварийный сброс в приемную чашу. 16 ноября работники «Донецкгорводоканала» раскопали грунт в месте порыва, провели сварочные работы. Ремонт канализационного коллектора будет продолжен сегодня.

Агрофирма «Тепличный» выращивает помидоры, капусту, огурцы, картофель, лук, перец, морковь, свеклу, кабачки, баклажаны, зерновые культуры, подсолнечник, кормовую кукурузу, а также клубнику и яблоки. Кроме того, предприятие занимается животноводством и птицеводством.

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ИСТОЧНИК KP.RU