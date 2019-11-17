2019-11-17T13:01:27+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 17 ноября без осадков, днем до +10 градусов

Также синоптики прогнозируют порывистый восточный ветер – до 18 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске сохранится солнечная погода. Фото: vk.com/vk_lgВ Луганске сохранится солнечная погода. Фото: vk.com/vk_lg
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- 17 ноября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 8-10 м/с, утром и днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью около нуля градусов, днем 6-10 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 0 – 2 градуса мороза, днем – 7-10 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 0 – минус 2 градуса ночью и 6-9 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1 – плюс 1 градус ночью до 7-9 градусов тепла днем.

Тем временем

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ИСТОЧНИК KP.RU

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