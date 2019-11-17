2019-11-17T13:01:37+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 17 ноября будет солнечно и ветрено, температура – не более +9 градусов

Синоптики прогнозируют, что будет дуть восточный ветер – порывами до 12 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке сохранится солнечная и ветреная погодаВ Донецке сохранится солнечная и ветреная погодаФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В воскресенье, 17 ноября, утром в Донецке и Донецкой Народной Республике небо будет затянуто облаками, но скоро они пропадут, и днем будет стоять ясная погода. Без осадков.

В течение суток столбики термометров будут находиться на отметках от 3 до 9 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 4 до 6 м/с. Также синоптики предупреждают о порывах ветра до 12 м/с.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Иоанникия Великого. В этот день, опасаясь нечистой силы, люди старались никуда из дому не выходить. Наши предки приметили, если 17 ноября снега надует, то в следующем году хлеба прибудет. Также обращали внимание на уток: если их много оставалось зимовать, зима ожидалась теплой.

Тем временем

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ИСТОЧНИК KP.RU

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