2019-11-16T22:20:41+03:00
Политика

В Донецке презентовали фотоальбом «5 лет на страже Донбасса»

Он посвящен оборонному ведомству ДНР [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Альбом распространяется свободноАльбом распространяется свободноФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В Донецке презентовали фотоальбом «5 лет на страже Донбасса». В него вошли работы журналистов из Донецкой Народной Республики и иностранных фотокорреспондентов. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

- Описания фото – на двух языках: на русском и английском, чтобы иностранные граждане в полной мере могли понять и осознать какой путь прошла Народная милиция и народ Республики, - сказал официальный представитель НМ ДНР Дмитрий Астрахань.

По его словам, это уникальный альбом, в который вошли фотографии, наглядно демонстрирующие весь путь, который пришлось пройти Вооруженным силам Республики за прошедшие годы: начиная с государственного переворота 2014 года в Киеве, стихийных образований отрядов ополчения до формирования полноценной армии.

- Этот фотоальбом - доказательство мужества наших военнослужащих, которые, не жалея себя встали на защиту того, во что верят, и сумели отстоять свой выбор, - отметил Астрахань.

В Донецке презентовали фотоальбом «5 лет на страже Донбасса».

Альбом распространяется свободно. Он будет передан в учебные заведения и библиотечные фонды Республики. Также можно посмотреть и скачать электронную версию издания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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