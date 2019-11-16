16 Нояб. 22:20 2019-11-16T22:20:41+03:00

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В Донецке презентовали фотоальбом «5 лет на страже Донбасса». В него вошли работы журналистов из Донецкой Народной Республики и иностранных фотокорреспондентов. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

- Описания фото – на двух языках: на русском и английском, чтобы иностранные граждане в полной мере могли понять и осознать какой путь прошла Народная милиция и народ Республики, - сказал официальный представитель НМ ДНР Дмитрий Астрахань.

По его словам, это уникальный альбом, в который вошли фотографии, наглядно демонстрирующие весь путь, который пришлось пройти Вооруженным силам Республики за прошедшие годы: начиная с государственного переворота 2014 года в Киеве, стихийных образований отрядов ополчения до формирования полноценной армии.

- Этот фотоальбом - доказательство мужества наших военнослужащих, которые, не жалея себя встали на защиту того, во что верят, и сумели отстоять свой выбор, - отметил Астрахань.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/744229" frameborder="0"></iframe> В Донецке презентовали фотоальбом «5 лет на страже Донбасса».

Альбом распространяется свободно. Он будет передан в учебные заведения и библиотечные фонды Республики. Также можно посмотреть и скачать электронную версию издания.

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ИСТОЧНИК KP.RU