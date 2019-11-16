Бразильские депутаты хотят посетить ЛНР

16 Нояб. 20:33 2019-11-16T20:33:00+03:00

Об этом сообщили в федерации профсоюзов Республики

Изменить размер текста: A A

Парламентарии штата Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии хотят посетить Луганскую Народную Республику с официальным визитом. Об этом сообщили в федерации профсоюзов Республики.

О своем желании бразильские депутаты рассказали во время визита председателя Республиканской организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий Андрея Кочетова в южноамериканское государство.

- Поскольку Бразилия получает информацию только из официальных источников Киева, многие события, о которых я говорил, стали для участников встречи полным откровением, - говорит Кочетов. - Немало вопросов было задано о работе профсоюзов в условиях боевых действий. Кроме того, их интересовали все стороны жизни в ЛНР.

Узнав правду о жизни Республики, парламентарии и решили отправиться в Донбасс.

- Кроме этого, я пообщался с преподавателями и студентами Академии искусств, обсудив возможный обмен студентами между Бразилией и Республикой, - отметил Кочетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайный документ СНБО: Что готовят украинские власти жителям Донбасса

От заселения Донбасса украинскими активистами, до ссылки неугодных (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU