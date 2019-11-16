Бразильские депутаты хотят посетить ЛНР
Парламентарии штата Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии хотят посетить Луганскую Народную Республику с официальным визитом. Об этом сообщили в федерации профсоюзов Республики.
О своем желании бразильские депутаты рассказали во время визита председателя Республиканской организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий Андрея Кочетова в южноамериканское государство.
- Поскольку Бразилия получает информацию только из официальных источников Киева, многие события, о которых я говорил, стали для участников встречи полным откровением, - говорит Кочетов. - Немало вопросов было задано о работе профсоюзов в условиях боевых действий. Кроме того, их интересовали все стороны жизни в ЛНР.
Узнав правду о жизни Республики, парламентарии и решили отправиться в Донбасс.
- Кроме этого, я пообщался с преподавателями и студентами Академии искусств, обсудив возможный обмен студентами между Бразилией и Республикой, - отметил Кочетов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тайный документ СНБО: Что готовят украинские власти жителям Донбасса
От заселения Донбасса украинскими активистами, до ссылки неугодных (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU