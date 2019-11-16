Украина открыла огонь в зоне разведения сил и средств «Петровское-Богдановка»

СЕГОДНЯ 18:36 2019-11-16T18:36:08+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Украинские вооруженные формирования открыли огонь в зоне разведения сил и средств на участке №3 «Петровское-Богдановка». Нарушения были зафиксированы в 11.32 и 11.50 по московскому времени. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Сегодня вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенных пунктов Викторовка и Богдановка по селу Петровское из зоны разведения сил и средств, - говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что на сегодняшний день в зоне разведения сил и средств в Петровском продолжается разминирование.

- Такие провокационные обстрелы могут привести к ранению или гибели саперов МЧС и других причастных к процессу специалистов, которые с 13 ноября принимают непосредственное участие в разминировании, устранении взрывоопасных предметов и мониторинге ситуации на пилотном участке, - рассказали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU