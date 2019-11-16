Украинские войска выпустили 92 боеприпаса по ДНР
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. По территории Донецкой Народной Республики было выпущено 92 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 11 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 92 единицы, - говорится в сообщении.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что обстрелам со стороны киевских силовиков подверглись населенные пункты на всех направлениях Республики.
- Обстрелам со стороны ВФУ подверглись: Александровка (донецкое направление); Доломитное (горловское направление); Ясное, Новая Марьевка, Октябрь, Ленинское, Саханка (мариупольское направление), - рассказали в ведомстве.
Кроме этого, украинские вооруженные формирования сегодня утром обстреляли село Петровское, которое находится в непосредственной близости от участка разведения сил и средств №3.
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ИСТОЧНИК KP.RU