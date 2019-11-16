Украинские войска выпустили 92 боеприпаса по ДНР

СЕГОДНЯ 14:18 2019-11-16T14:18:35+03:00

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК

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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. По территории Донецкой Народной Республики было выпущено 92 боеприпаса. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 11 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 92 единицы, - говорится в сообщении.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что обстрелам со стороны киевских силовиков подверглись населенные пункты на всех направлениях Республики.

- Обстрелам со стороны ВФУ подверглись: Александровка (донецкое направление); Доломитное (горловское направление); Ясное, Новая Марьевка, Октябрь, Ленинское, Саханка (мариупольское направление), - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, украинские вооруженные формирования сегодня утром обстреляли село Петровское, которое находится в непосредственной близости от участка разведения сил и средств №3.

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ИСТОЧНИК KP.RU