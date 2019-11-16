НМ ЛНР: Несмотря на относительную тишину, ВСУ продолжают стягивать вооружение к линии разграничения

СЕГОДНЯ 13:08 2019-11-16T13:08:47+03:00

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За прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины не выпустили по территории Луганской Народной Республики ни одного боеприпаса. Однако разведка ЛНР фиксирует передвижение военной техники вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Несмотря на относительную тишину, ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной им территории, - говорится в сообщении.

Два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10» обнаружили в Рубежном. В Попасной и Золотом-2 зафиксированы две боевых машин пехоты, а в районе Орехово – один многоцелевой тягач легкий бронированный (МТ-ЛБ).

- Эта информация также подтверждается в ежедневных отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - подчеркнули в оборонном ведомстве Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU