НМ ЛНР: Несмотря на относительную тишину, ВСУ продолжают стягивать вооружение к линии разграничения
За прошедшие сутки Вооруженные формирования Украины не выпустили по территории Луганской Народной Республики ни одного боеприпаса. Однако разведка ЛНР фиксирует передвижение военной техники вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.
- Несмотря на относительную тишину, ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной им территории, - говорится в сообщении.
Два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10» обнаружили в Рубежном. В Попасной и Золотом-2 зафиксированы две боевых машин пехоты, а в районе Орехово – один многоцелевой тягач легкий бронированный (МТ-ЛБ).
- Эта информация также подтверждается в ежедневных отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - подчеркнули в оборонном ведомстве Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU