2019-11-16T12:16:20+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Петровское

Обстрел велся с села Богдановка
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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БЫло выпушено девять 82-миллиметровых минБЫло выпушено девять 82-миллиметровых минФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Вооруженные формирования Украины обстреляли село Петровское, которое находится с границей района разведения сил и средств. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- С 8.10 до 8.40 по территории Петровского ВФУ выпустили девять 82-миллиметровых мин, - говорится в сообщении. – Обстрел велся за пределами участка разведения, но в пятикилометровой зоне.

В СЦКК рассказали, что украинская армия стреляла по Петровскому с направления села Богдановка.

Напомним, что 9 ноября на участке №3 в Петровском стартовал процесс разведения сил и средств.

Стоит отметить, что это не первый обстрел Петровского со стороны Вооруженных формирований Украины. Уже 10 ноября, на следующий день после разведения сил и средств, киевские силовики открыли огонь по населенному пункту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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