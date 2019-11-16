В ЛНР семьи погибших военных больше не будут платить за услуги ЖКХ
В Правительстве Луганской Народной Республики депутаты ввели новое постановление, по которому семьи погибших военных освобождаются от уплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Twitter-аккаунте.
— Правительство ЛНР приняло постановление, утверждающее стопроцентную скидку по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства семьям, кормильцы которых погибли при защите ЛНР, — говорится в сообщении.
Однако это касается не всех семей. А только тех, чьи кормильцы ушли на фронт в период с 2014 по 2015 год.
— Мы продолжим принятие решений, направленных на поддержку граждан, стоявших у истоков создания Республики, — добавил Леонид Пасечник.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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