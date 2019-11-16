В ЛНР семьи погибших военных больше не будут платить за услуги ЖКХ

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-16T11:05:03+03:00

Все услуги жилищно-коммунального хозяйства теперь для них бесплатны

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В Правительстве Луганской Народной Республики депутаты ввели новое постановление, по которому семьи погибших военных освобождаются от уплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Twitter-аккаунте.

— Правительство ЛНР приняло постановление, утверждающее стопроцентную скидку по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства семьям, кормильцы которых погибли при защите ЛНР, — говорится в сообщении.

Однако это касается не всех семей. А только тех, чьи кормильцы ушли на фронт в период с 2014 по 2015 год.

— Мы продолжим принятие решений, направленных на поддержку граждан, стоявших у истоков создания Республики, — добавил Леонид Пасечник.

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ИСТОЧНИК KP.RU