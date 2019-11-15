Денис Пушилин открыл мемориал Захарченко в честь юбилея мотострелковой бригады, названной в честь первого Главы ДНР
Сегодня, 15 ноября, Донецкая мотострелковая бригада имени Александра Захарченко празднует свой пятилетний юбилей. В честь этого события на территории части была установлена мемориальная доска с портретом первого Главы Республики. Ее открытие провел Денис Пушилин. Об этом сообщили на официальном сайте руководителя государства.
— Сегодня здесь, в расположении, носящем его имя, светлая память о командире будет увековечена в виде мемориальной доски. Уверен, мы обязательно претворим в жизнь его мечту – добьемся победы! — отметил Денис Пушилин.
После открытия мемориальной доски второй Глава наградил отличившихся бойцов за проявленные мужество и отвагу на боевых операциях. А также поздравил бойцов с их праздником.
— Пять военных лет вы защищаете нас, буквально принимая огонь на себя. С самых первых боев за свободу Республики вашим домом стала передовая, а самыми надежными и верными братьями – товарищи по оружию. Ваш отряд с честью носит имя первого Главы Республики Александра Захарченко. Об этом говорят совершаемые поступки, которые под силу только настоящим героям, — добавил Глава Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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