Нужно ли подкармливать бездомных животных? – мнение дончан

15 Нояб. 15:01 2019-11-15T15:01:34+03:00

В сети разгорелся бурный спор между жителями Донецка о том, нужно ли подкармливать бездомных животных на улице или нет

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Теплые подстилочки и чашечки с водой или кормом возле подъездов многоэтажек – это привычная картина для жителей Донецка. Неравнодушные люди выходят и подкармливают бездомных кошек и собак. А на деревьях весят кормушки с хлебом или зерном для птиц. Все это может спасти жизнь хотя бы одного котика, собачки или птички. Особенно в суровую дождливую осень или холодную зиму. Но такую помощь уличным животным не все поддерживают.

В социальных сетях, где разгорелся бурный спор между противниками и защитниками бездомных животных, который начался с поста одной из жительниц города.

— Вы подкармливаете животных на улице? У нас живет бабуля, она кормит бездомных котов. Как же бесит. Она их не берет домой, а только кормит возле подъезда. Что за прикол? Хочешь кормить? Тогда бери и живи с ними у себя дома. Что вы думаете? Я права ведь? — говорится в сообщении.

Этот пост увидело около двух тысяч человек. И, к счастью, для самих животных большинство людей не разделяют мнение автора поста.

— Ни в каком месте не права! Какая вы злая! Молодец бабуля! Кормит бездомных животных. Она же не может их всех взять домой. И вы могли бы заняться таким добрым и богоугодным делом. Или хотя бы не мешали, — пишет Елена Локтева.

— Я кормлю животных. Причём везде и не важно в каком городе. Если кто-то нуждается в еде, а у тебя есть возможность, то я всегда куплю булочку или поделюсь тормозком. Ведь животные не могут заработать и купить себе еду, — добавила Екатерина Хрюкина.

— Если так бесят бездомные животное, то можно пытаться их пристроить или стерилизовать, а не писать всякую чушь в Интернете, — предложила выход из ситуации Елена Соловьева.

Те, кто выступал против прикорма животных, также не остались в стороне. Они говорят о том, что прикормленная собака может оказаться дикой и только вопрос времени, когда она нападет на ребенка. И вообще, если подкармливать бездомное животное, то человек лишает его возможности выжить в естественных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU