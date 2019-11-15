«В пятьдесят лет жизнь только начинается» - в Донецке организуют клуб «Активное долголетие»

15 Нояб. 12:37 2019-11-15T12:39:52+03:00

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Как говорила героиня известного фильма «В 40 лет жизнь только начинается». В пятьдесят как бы тоже не заканчивается. У людей в этом возрасте еще огромное количество сил и интереса к жизни.

Руководству библиотеки им Крупской поступило предложение от организовать для людей старшего поколения интересный досуг. Так и появился социальный проект «Активное долголетие».

Библиотека имени Крупской выступит неким связующим звеном — центром по оказанию рекомендаций для всех клубных формирований в Республике.

- Мы планируем кроме ключевых направлений: вязание, кружевоплетение, вышивки и садоводства, научить людей в самом расцвете сил чему-то современному. Так, будут курсы компьютерной грамотности, где будущие пользователи освоят работу с компьютером и основы пользования сетью Интернет и социальными сетями. Научиться джазу, актерскому мастерству, стать ценителем и экспертом в живописи, прикладном и изобразительном искусстве. Также мы будем проводить и творческие вечера, выставки, театрализованные представления с участием членом нашего клуба. Весной будут занятия гимнастикой или йогой на свежем воздухе, будут семинары от врачей и нутрициологов, — рассказала заместитель генерального директора библиотеки имени Крупской Ольга Арутинова.

Так же надо учитывать, что Донецк – это не вся Республика и интересы жителей отдаленных городов и районов надо учесть. Они зачастую даже не знают о каких-либо клубах по интересам – поэтому в планах создать специальную горячую линию для информирования жителей. Как отметили организаторы проекта, уже в декабре планируются выездные занятия в таких городах как Новоазовск, Амвросиевка, Зугрэс, а также в Тельманово и селе Михайловка Тельмановского района.

Получить подробную информацию о работе клуба «Активное долголетие», внести предложения или узнать как помочь клубу можно по телефону организаторов: 071-499-52-93.

Все занятия в клубе абсолютно бесплатные.

ИСТОЧНИК KP.RU