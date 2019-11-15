Вчера ВСУ выпустили 80 боеприпасов по Трудовским, Старомихайловке, Горловке и другим поселкам Республики

15 Нояб. 11:02 2019-11-15T11:02:04+03:00

За минувшие сутки киевские силовики девять раз обстреляли территорию Республики

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За минувшие сутки украинские военные девять раз обстреляли поселки и города Республики. По территории ДНР были выпущено свыше восьмидесяти боеприпасов. Об этом сегодня сообщил в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз, — отметил Якубов. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 83 единицы.

В очередной раз под обстрелы ВСУ попали район «Вольво-Центра» на севере Донецка, поселки шахты Трудовская и Старомихайловка (донецкое направление); поселок шахты 6/7 (горловское направление); Луганское, Петровское и Докучаевск (мариупольское направление).

При обстрелах применялись минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 миллиметровне входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке

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Под огнем оказались Донецк и его окраины: село Спартак, терминал аэропорта, поселок шахты «Трудовская», а также поселки Доломитное и Широкая Балка под Горловкой. Обстреливали село Петровское (вне зоны разведения сил и средств) и Куликово на юге ДНР (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU